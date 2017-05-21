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Есть только маг

Как целители и экстрасенсы пытались прийти к власти в России

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Анатолий Кашпировский
Анатолий Кашпировский
Фото: Игорь Костин / РИА Новости

Депутат Госдумы Виталий Милонов, борец с пропагандой гомосексуализма и нападками на церковь, решил заняться и экстрасенсами. Российские политики, в том числе бывшие коллеги Милонова, порой обращаются к прорицателям. Некоторые из тех, кто обнаружил в себе сверхъестественные способности, тоже хотят быть у власти. Что делали целитель и шаман среди депутатов и сколько целителей метили на пост президента — рассказывает «Лента.ру».

Бывший петербургский парламентарий Милонов внес на рассмотрение Госдумы законопроект, устанавливающий уголовную ответственость для незаконных магов. Внимание к оккультистам он проявляет уже не в первый раз: в прошлом году он требовал запретить показывать на ТВ программы мистического содержания.

Виталию Милонову, возможно, придется представлять в Госдуме и законопроект депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимира Петрова. Он решил начать не с наказания, а с урегулирования: обязать колдунов регламентировать свою деятельность. «Разрешения будут выдавать субъекты Российской федерации», — так он объяснил концепцию. Сложно представить, что мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Петербурга Георгий Полтавченко или глава Чечни Рамзан Кадыров «будут подписывать документы на плохо знакомых магов и экстрасенсов», рассуждает Петров. Ни один из перечисленных персонажей в связях с экстрасенсами замечен не был. Сам депутат из Ленобласти, по его словам, никогда с подобными людьми не контактировал — в отличие от своих коллег из Петербурга.

Власть и высшие силы

Два года назад из Ненецкого автономного округа в Мариинский дворец приехал шаман Коля. Местные СМИ писали, что в здание парламента Северной столицы его пригласил увлекающийся эзотерикой депутат Игорь Коровин — коммунист, награжденный серебряной медалью Святого апостола Петра и орденом Преподобного Серафима Саровского за восстановление православных храмов.

Парламентарий провел шамана с бубном по помещениям Мариинского дворца. В зале заседаний знахарь остановился у кресла, которое, как выяснилось, занимал Милонов в бытность депутатом петербургского закса: «Человека, который занимает это кресло, одолевает ревность». Шаман утверждал, что часть зла собрал, и призвал депутатов быть добрее друг к другу и избирателям.

Почти 40 процентов россиян советуют политикам прислушиваться к предсказаниям провидцев, показывают результаты опроса, проведенного Фондом общественного мнения. По свидетельству приближенных к Кремлю, этому совету следовали даже лидеры государства. Например, первый замглавы службы безопасности президента Бориса Ельцина Георгий Рогозин покровительствовал оккультистам, за что получил прозвище «Мерлин Кремля». Под его руководством составлялись в том числе гороскопы для Ельцина. Закончилась «эра экстрасенсов» при Кремле в 1996 году, утверждают источники, после увольнения Рогозина из-за так называемого «дела о коробке из-под ксерокса» — о незаконном финансировании избирательной кампании.

Некоторые политики не скрывают своих связей с мистическими личностями. Экс-президент Калмыкии, бывший член Совета Федерации Кирсан Илюмжинов открыто заявлял, что прислушивался к пророчествам болгарской ясновидящей Ванги. По рассказам политика, она предсказала его назначение на пост главы республики.

Паранормальный кандидат

Случается и так, что люди, открывшие в себе паранормальные способности, сами идут в политику. Прошлой осенью в Брянской области депутатом сельсовета избралась глава местного отделения ЛДПР Анна Шершнева. Девушка собирался участвовать в телевизионном шоу «Битва экстрасенсов» и даже прошла кастинг. Утверждала, что попала на него случайно, но смогла пройти испытания: по фотографии считала данные о человеке, а потом с помощью шестого чувства нашла спрятанный в помещении предмет. Однако в итоге от участия в шоу по неизвестным причинам отказалась и решила пойти в политику.

Либерал-демократы не впервой набирают в свои ряды экстрасенсов. В 1993 году от ЛДПР в Госдуму избрался Анатолий Кашпировский, прославившийся сеансами массовой психотерапии. С трибуны нижней палаты парламента он выступал нечасто, зато ярко. Как-то Кашпировский выступил с предложением расширить полномочия Думы, за что его покритиковал коллега Глеб Якунин, впоследствии основатель неканонической Апостольской православной церкви. «Если бы такое предложение прозвучало от рядового депутата, а не от очень сильного гипнотизера-психиатра, то это было бы полбеды. Я очень боюсь, что в этих как бы столь невинных фразах шел процесс кодирования депутатского корпуса», — сказал парламентарий. Кашпировский назвал критику нелепой, но добавил: «Если была бы такая возможность, я давно закодировал бы этого господина, чтобы он не только в рясе не ходил, но и вообще в нижнем белье, и даже здесь не появлялся».

По неподтвержденным данным, Кашпировский впоследствии вышел из фракции либерал-демократов, разругавшись с Жириновским. Однако в 2012 году прославившийся лечебными телесеансами психотерапевт стал доверенным лицом Владимира Жириновского на президентских выборах. Некоторые россияне, как показал опрос ФОМ, считают, что бессменный лидер ЛДПР и сам обладает экстрасенсорными способностями.

В 1995 году на думских выборах в бюллетенях значился целый блок имени целительницы и астролога Евгении Давиташвили, известной как Джуна. Среди ее пациентов, по слухам, был в том числе генсек ЦК КПСС Леонид Брежнев. На выборы экстрасенс шла с лозунгами «Во благо всем», «Голосуя за Джуну, вы голосуете за свое здоровье, благополучие и справедливость». Программа блока была неясна. Утверждалось, что в нем объединились и Партия защиты пенсионеров, и Партия искоренения преступности. Вторым в списке кандидатов за Джуной шел актер Александр Панкратов-Черный. Возглавляемый целительницей блок в итоге набрал только 0,47 процента голосов избирателей.

Вечная жизнь избирателям

Президентские амбиции декларировал и Григорий Грабовой, заявлявший, что обладает способностью воскрешать людей и лечить рак. Избирателям он обещал вечную жизнь и ежемесячные выплаты в размере 12 тысяч рублей. Грабовой называл себя основателем политической партии ДРУГГ (расшифровывается как партия Добровольцев, Распространяющих Учение Григория Грабового), которая едва ли могла именоваться партией: Минюст отказал ей в регистрации, а правоохранительные органы впоследствии определили группу единомышленников Грабового как секту.

В 2005 году Грабовой попал в поле зрения правоохранительных органов после того, как его последователи предложили воскресить детей, погибших во время теракта в Беслане. Через три года он был приговорен к восьми годам заключения по 11 эпизодам мошенничества. Последователи Грабового считали, что их лидер все предвидел, а уголовное преследование связано с его намерением баллотироваться на пост главы государства. «Не секрет, что у него способность к телепортации: он может исчезнуть из тюремной камеры в любой момент», — утверждал лидер новосибирского отделения ДРУГГ. В 2010 году Грабовой вышел из тюрьмы по УДО. Его адвокат заявлял, что от политических амбиций он отказался.

В прошлых президентских выборах собирался участвовать Николай Левашов, автор книги «Россия в кривых зеркалах», признанной судом экстремистской, который называл себя одновременно целителем, академиком и публицистом. Он заверял, что его способности позволят ему побороть мировое зло и спасти россиян от «неизбежной гибели от голода и болезней». Центризбирком отказался зарегистрировать Левашова кандидатом, поскольку он, как выяснилось при проверке документов, не проживал в России на тот момент уже десять лет.

Не удалось поучаствовать в предвыборной гонке и Светлане Пеуновой, заявлявшей, что рептилии с планеты Нибиру намереваются прилететь на Землю. Сейчас она является фигурантом трех уголовных дел и числится в федеральном розыске. Желающих участвовать в президентской кампании 2018 года среди именующих себя экстрасенсами пока не выявлено.

Екатерина Кориненко

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