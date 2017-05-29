Оттенки красного

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Зачем коммунисты России воюют друг с другом

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Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

С перерывом в один день КПРФ провела съезд, а партия «Коммунисты России» — пленум. Главная коммунистическая партия страны в очередной раз переизбрала своим председателем Геннадия Зюганова, а оппонирующие им «Коммунисты России» (КПКР) определились с кандидатом на президентскую кампанию. Кто из них быстрее завоюет симпатии молодежи и в каком случае партии готовы дружить против остальных оппонентов — рассказывает «Лента.ру».

«Коммунисты России» на примере съезда КПРФ, предшествовавшего их пленуму, решили показать разницу между лагерями большевиков и меньшевиков (ко вторым члены КПКР относят однопартийцев Зюганова). «К роскошному зданию зюгановского съезда будут каждые пять минут подкатывать лимузины с пузатыми персонами, к скромному корпусу бюджетного "Космоса" (речь идет о гостинице на проспекте Мира) будут бодрой походкой от ближайшей станции метро идти неброско одетые поджарые партийцы», — говорилось в сообщении. Едва ли можно назвать роскошным здание концертного зала «Измайлово», в котором собралось в субботу руководство КПРФ, да и лимузинов в ближайшем радиусе обнаружить не удалось.

Позиционирующие себя как большевики «Коммунисты России», однако, оказались правы в другом: «ни слова против церковников» на съезде не прозвучало. Лидер КПРФ давно не скрывает, что следует православным традициям (например, в 2011 году он посетил храм Христа Спасителя, чтобы приложиться к поясу Богородицы), а его однопартиец Сергей Гаврилов осенью возглавил комитет Госдумы по делам общественных объединений и религиозных организаций. Перед входом в КЗ «Измайлово» коммунистов встречала палатка с «пирожками-вкусняшками из монастыря», как гласила надпись. Через пару часов после начала мероприятия их уже не осталось.

Шавки какие-то

В ходе выступления на съезде Геннадий Зюганов вставил шпильку коммунистам-конкурентам лишь однажды и то вскользь: говоря о результатах думских выборов, упомянул некую партию-спойлер, оттягивающую голоса его подопечных. Так он неоднократно называл именно партию Максима Сурайкина. КПРФ даже пыталась заставить «Коммунистов России» сменить название через суд, настаивая на излишней схожести имени и символики. Арбитражный суд рассматривать иск отказался.

Сурайкин же уверен, что у «Коммунистов России» и КПРФ мало общего: его партия живет на самофинансировании, как и должны большевики, в то время как парламентские коммунисты шикуют. КПРФ, кроме того, портит жизнь «Коммунистам России», «рассказывая всякое» о конкурентах зарубежным коллегам. Партией-спойлером «Коммунистов России» выставляют политтехнологи, работающие на Зюганова, считает Сурайкин. В связи с этим он призвал однопартийцев быть аккуратнее в выборе союзников. «Некоторые микроскопические организации, получив из рук власти регистрацию, становятся просто-таки шавками в руках зюгановских меньшевиков», — образно выразился Сурайкин. Однако не исключил, что в крайних случаях можно сотрудничать с рядовыми членами КПРФ, оправдавшими доверие, а таких, уверен он, среди последователей Геннадия Зюганова «остались тысячи».

Зюганов, выступая на субботнем съезде своей партии, сосредоточился на привычных оппонентах. «"Единой России" не скрыть лица партии олигархов и чиновников. "Справедливая Россия" так и не смогла отказаться от роли придатка партии власти. Такую же функцию с другого края выполняет ЛДПР», — перечислял он. Не наделал коммунист сенсаций, говоря и об «оранжевых» революционерах, которые, по его мнению, «используют антикоррупционную риторику для возвращения страны ко временам Ельцина и Гайдара».

Враг моего врага

В оценках либералов лидеры конфликтующих коммунистов сошлись. По мнению Максима Сурайкина, «либеральная правая альтернатива, олицетворяемая Кудриным и Навальным», опаснее действующей власти. К партии власти — «Единой России» — полно претензий у обеих сторон. На фоне столетия Октябрьской революции особенно их возмущает поведение бывшего прокурора Крыма, депутата Госдумы Натальи Поклонской, инициировавшей проверку фильма Алексея Учителя «Матильда». «Такого беспредела раньше не было и не могло быть», — возмутился зампред «Коммунистов России» Сергей Малинкович, окрестив Поклонскую «фанатичной монархисткой». У Геннадия Зюганова негодование вызвали слова Поклонской о том, что Ленина можно поставить в один ряд с Гитлером. Правда, если КПРФ видела в действиях Поклонской недоработку «Единой России», то «Коммунисты России» сочли это акцией Дома Романовых.

Одинаково бурную реакцию у коммунистов обеих партий вызывает одобрение лидера Белого движения времен Гражданской войны Колчака. Участники мартовского пленума КПРФ аплодировали истории про пиар-акцию с резиновой куклой-Колчаком, а в рядах «Коммунистов России» из-за недопонимания дело чуть не дошло до рукоприкладства. «Я не понял, ты че, за Колчака?» — грозно крикнул один из участников собрания «Коммунистов России», прервав выступление руководства партии. Впрочем, конфликт между делегатами был быстро исчерпан.

Нашлись точки соприкосновения и в высказываниях лидеров двух коммунистических партий о социально-экономической политике. Геннадий Зюганов оперировал цифрами о снижении прожиточного минимума, Максим Сурайкин — о возросшей задолженности по зарплатам в регионах России. Сквозила в их словах еще одна общая мысль: протесты нужны, но в рамках правового поля.

Молодежная политика

К протестам в лучших традициях пролетариата нужно привлекать молодежь, заявил 71-летний лидер парламентских коммунистов. «Блокада информации о КПРФ — один из факторов, который толкает молодежь в объятия к "оранжевым" вожакам», — заявил Зюганов, явно намекая на прошедшие в марте митинги против коррупции. Как привлечь молодых на сторону коммунистов? На этот вопрос ни один из коммунистических лидеров четкого ответа дать не может. Зюганов сетует на то, школьники ничего не знают о вождях революции, но вместе с тем уверен: если им рассказать, как все было, они придут сначала в комсомол, а затем и в партию. Впрочем, Геннадий Зюганов не скрывает недоверия к современной молодежи, у которой «нет опыта жизни в СССР»: «Нередко она смутно представляет себе это победное время. Для буржуазной и мелкобуржуазной психологии характерны и интриганство, и карьеризм, и готовность к соглашательству с властью. Это требует внимания при приеме в партию, в кадровой работе вообще».

За молодые кадры конкурирующим партиям, видимо, придется посоревноваться. У «Коммунистов России» планы не такие масштабные, зато цели намечены на самое ближайшее время: Максим Сурайкин призвал однопартийцев привлечь как можно больше новых кадров к Всемирному фестивалю молодежи и студентов, чтобы те, в свою очередь, вели пропаганду среди не проникшихся идеалами коммунизма сверстников. У КПРФ планы на обновление масштабные, о чем свидетельствуют даже кадровые перестановки: Валерия Рашкина на месте зампреда ЦК партии сменил Юрий Афонин, который долгое время курировал молодежную политику.

Выборы — недетское дело

И членов КПРФ, и «Коммунистов России» их лидеры призвали сосредоточить внимание на предстоящих выборах. Зюганов посоветовал равняться на однопартийцев, добившихся в регионах руководящих позиций, — в частности, мэра Новосибирска Анатолия Локтя и губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Максим Сурайкин же посоветовал коллегам при любой возможности участвовать в муниципальных выборах. Уже сейчас КПКР добилась огромных успехов, уверен Сурайкин: «Партия укрепилась в положении пятой политической силы страны» — после «Единой России», КПРФ, либерал-демократов и справороссов.

О президентской кампании 2018 года обе партии пока говорят в общих чертах. В очередной раз отвечая на вопрос о готовности идти на выборы, Геннадий Зюганов заявил: «Я лидер крупнейшей партии, если не готов — то нечего тут делать». Вместе с тем он подчеркнул, что кандидат будет выбран только после консультаций со всеми заинтересованными сторонами. Единственное, в чем можно быть уверенным, — женщин в этом списке не окажется. «Я очень хорошо отношусь к женщинам, но в условиях войны, санкций, тяжелого системного кризиса я бы все-таки пожалел женщин, потому что этот пост требует работы семь дней в неделю, минимум 15 часов в сутки», — говорил Зюганов, объясняя отказ выдвигать женщину в президенты. Несмотря на самые лучшие побуждения, на лидера парламентской партии после этого обрушились с критикой в том числе и депутаты-женщины.

Максим Сурайкин с радостью бы предложил на первый пост в стране женщину, заверил он в беседе с «Лентой.ру», но кандидаток с достаточным политическим опытом и уровнем узнаваемости в его партии пока нет. Да и среди мужчин, помимо самого Сурайкина, никто на президентские выборы идти особо не готов. «Пока других кандидатур нет, — признался он. — А я готов любое поручение партии исполнить». Предварительное решение на пленуме по его кандидатуре было принято, а окончательный вердикт и «Коммунисты России», и КПРФ вынесут в декабре.

Екатерина Кориненко

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