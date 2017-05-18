Зюганов отказался из жалости выдвигать женщину в президенты

В России женщина не справится с обязанностями президента в нынешних условиях, считает лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Его слова приводит ТАСС в четверг, 18 мая.

«Я очень хорошо отношусь к женщинам, но в условиях войны, санкций, системного, тяжелого кризиса я бы все-таки пожалел женщин. Потому что этот пост требует работы семь дней в неделю, минимум 15 часов в сутки», — отметил политик.

При этом он подчеркнул, что женщины, по его мнению, талантливы, ответственны и усидчивы, однако пост главы государства еще и требует крепких нервов.

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«В условиях военной опасности все-таки командовали генералиссимус Сталин, Жуков, Рокоссовский, Конев, Василевский», — сказал коммунист, подчеркнув, что сейчас даже «информационная война приобретает характер ядерной опасности».

Депутат Госдумы от «Единой России» Светлана Журова в беседе с Национальной службой новостей (НСН) высказала мнение, что женщинам под силу выполнять обязанности главы государства. Она подчеркнула, что материнские обязанности требуют отдачи 24 часа в сутки, что доказывает их рабочие качества.

Вместе с тем она усомнилась в том, что сейчас среди россиянок найдется достойная кандидатка на высший руководящий пост страны. Однако «если женщина хочет выдвигаться, если есть силы себя попробовать, лишать ее этого права нельзя», добавила она.

3 марта «Левада-Центр» обнародовал результаты опроса, согласно которым 66 процентов россиян одобряют участие женщин в политике и не против их работы на высших государственных постах.