Зюганов задумался об участии в президентских выборах

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что не исключает своего участия в выборах президента России в 2018 году. Его слова приводит РИА Новости в четверг, 4 мая.

«Думаю об этом», — сказал политик, подчеркнув, что он является руководителем крупнейшей партии.

Лидер коммунистов также отметил, что программу КПРФ, существующую уже много лет, поддерживают трудовые коллективы. «Эта программа подкреплена целым пакетом законов, крайне нужных стране», — добавил Зюганов.

2 мая «Коммерсантъ» опубликовал результаты опроса «Левада-Центра», согласно которым 64 процента россиян хотят, чтобы Владимир Путин остался президентом России.

29 марта Зюганов заявил, что КПРФ планирует выбрать партийного кандидата на пост главы государства после консультации с народно-патриотическими силами страны. В середине того же месяца стало известно, что лидер коммунистов внес в список претендентов 21 человека, в том числе мэра Новосибирска Анатолия Локотя и губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Отмечалось, что партия планирует объявить имя кандидата в декабре.

1 марта «Известия» со ссылкой на источники в администрации президента сообщили, что Зюганов может отказаться от участия в президентской кампании. Отмечалось, что он хочет в будущем покинуть пост председателя КПРФ.

Президентские выборы пройдут в марте следующего года. О намерении баллотироваться на пост главы государства уже заявили, в частности, Владимир Жириновский, основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский и Алексей Навальный. Российский лидер Владимир Путин обещал рассказать, будет ли он участвовать в выборах, когда «время созреет».

