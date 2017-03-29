Коммунисты посоветуются с патриотами насчет кандидата в президенты

КПРФ намерена выбрать партийного кандидата в президенты России вместе с представителями народно-патриотических сил страны. Об этом сообщил лидер коммунистов Геннадий Зюганов в среду, 29 марта, пишет ТАСС.

«Сейчас ведем консультации с очень широким спектром, в этом участвуют талантливые люди: промышленники, предприниматели, деловые люди, финансисты, бывшие министры, крупные ученые», — заявил политик.

По его словам, есть договоренность «чуть позже» собраться и определить состав народного правительства в соответствии с выбранной предвыборной программой. «И там определимся, кто пойдет кандидатом в президенты, в премьер-министры», — отметил Зюганов.

Он добавил, что нет «никаких жестких условий», требующих выбирать кандидата от коммунистов только из рядов КПРФ. «Мы посмотрим в целом на программу и команду», — заверил лидер партии.

В середине марта появилась информация, что Зюганов внес в список кандидатов для участия в президентских выборах выборах мэра Новосибирска Анатолия Локотя и губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Из 21 человека, вошедшего в список, партия обещала отобрать пять-шесть претендентов на майском съезде, а в декабре объявить имя финального кандидата.

1 марта СМИ со ссылкой на источники в администрации президента сообщали, что председатель КПРФ может отказаться от выдвижения своей кандидатуры на президентских выборах, которые пройдут в 2018 году. По неофициальным данным, ему предложили подобрать от партии трех кандидатов моложе 55 лет.