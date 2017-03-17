Коммунисты отказались демонстрировать единство с «Единой Россией»

КПРФ не планирует 18 марта участвовать в митинге-концерте на Воробьевых горах, посвященном трехлетней годовщине воссоединения Крыма с Россией, так как фракция не желает демонстрировать единство с властью. Об этом сообщил лидер коммунистов Геннадий Зюганов, передает ТАСС в пятницу, 17 марта.

Он пояснил, что депутаты от КПРФ регулярно вносят в Госдуму законопроекты, позволяющие улучшить жизнь граждан, однако их постоянно отклоняют представители парламентского большинства — депутаты от «Единой России». «Мы вносим предложение наполнить бюджет, партия власти отказывается. Мы вносим предложение поддержать детей войны — они отказываются», — перечислил лидер КПРФ.

Присутствие коммунистов на праздничном мероприятии, по словам Зюганова, станет проявлением того, что под руководством ЕР все «стоят в один ряд». «Нам это не нравится, это нечестно и недостойно», — подчеркнул политик.

Он добавил, что у компартии намечена своя большая программа, предусматривающая участие представителей КПРФ в мероприятиях по всей России.

Как сообщил РИА Новости депутат от КПРФ Александр Ющенко, в пятницу группа коммунистов прибудет в Крым, «чтобы принять участие во всех торжественных мероприятиях, касающихся этой даты».

В субботу, 18 марта, рядом со зданием Московского государственного университета имени Ломоносова на Воробьевых горах пройдет фестиваль «Весна», посвященный трехлетней годовщине включения Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации. В прошлые годы в подобных мероприятиях участвовали лидеры всех думских партий, уточняет агентство.