Все депутаты Госдумы оказались полезными

Абсолютное большинство депутатов нижней палаты парламента принимают участие в ее работе. К такому заключению пришли политологи Алексей Мартынов и Дмитрий Гусев при подготовке первого интегрального рейтинга «Коэффициент полезности депутатов Госдумы». Данные были представлены во вторник, 14 марта, на пресс-конференции в ТАСС, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Госдума седьмого созыва вся подвижна, в рабочем состоянии. Все время кто-то что-то делает. Даже тот, кто ничего не делает, он делает вид, что делает», — отметил Мартынов.

В первую тройку рейтинга наиболее полезных избранников вошли вице-спикеры Госдумы от «Единой России» Ирина Яровая и Сергей Неверов, а также их коллега по партии, глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

На четвертой позиции — глава думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР), пятую строчку занял зампред фракции «Справедливая Россия» Валерий Гартунг.

Из рейтинга были исключены спикер Госдумы Вячеслав Володин и лидеры всех четырех думских фракций: Владимир Васильев («Единая Россия»), Геннадий Зюганов (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР) и Сергей Миронов («Справедливая Россия»), так как их оценки значительно опережали остальных участников, отметили политологи.

Следующий такой рейтинг депутатов Госдумы планируется представить в мае.

Коэффициент полезности складывается из четырех индексов: народного голосования, медийности, активности парламентария в работе нижней палаты парламента и экспертного индекса.