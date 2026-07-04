Медведев высказался о реакции Брюсселя и Киева на взятие Константиновки

Медведев посоветовал западным лидерам не обольщаться на успех своей пропаганды

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказался о реакции Брюсселя и Киева на взятие Константиновки под контроль России. Мнение он опубликовал в своем канале в Максе.

По мнению Медведева, Киев и «его спонсоры», активно «разгоняющие чушь про "переход инициативы к Украине"», теперь будут вынуждены отреагировать на отступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Константиновки. По его мнению, Брюссель должен назвать это провалом российских войск. «Иначе как объяснить своим народам утрату 20 процентов бывших территорий и исчезновение половины населения страны 404?» — задался вопросом зампред Совбеза.

Медведев также посоветовал украинским и западным лидерам не обольщаться на успех своей пропаганды. «Правда все равно пробьет себе дорогу», — заявил он. Также политик добавил, что полоса безопасности, о которой накануне говорил президент России Владимир Путин, пройдет по территории Сумской, Днепропетровской и Харьковской областей.

Ранее Медведев назвал взятие города Константиновка в Донецкой народной республике (ДНР) очевидным успехом Российской армии в специальной военной операции (СВО) на Украине.