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18:37, 4 июля 2026Бывший СССР

Песков ответил на слова Зеленского о встрече с Путиным в Константиновке

Песков: Если Зеленский готов приехать в РФ, то примем его в Москве, а не в Константиновке
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Если глава Украины Владимир Зеленский готов приехать в Россию, то президент РФ Владимир Путин говорил о готовности принять его в Москве, а не в Константиновке. Так на слова украинского политика ответил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью «Комсомольской правде».

«Если таким образом господин Зеленский выражает готовность приехать в Российскую Федерацию, мы это приветствуем. Но хотим напомнить, что президент Путин говорил о готовности принять его в Москве. Все-таки столицей Российской Федерации является Москва, а не Константиновка», — сказал он.

Представитель Кремля подчеркнул, что российские командиры, штурмовые бригады выходили на прямую связь с Путиным из Константиновки, показывали ее с полета дронов-разведчиков, город полностью под контролем ВС России.

Ранее Песков ответил на вопрос о том, планируется ли 4 июля разговор президента России с американским коллегой Дональдом Трампом.

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