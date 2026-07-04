Третьяк оценил новый контракт Овечкина

Третьяк назвал решение хоккеиста Овечкина подписать контракт с «Вашингтоном» правильным

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк оценил новый контракт нападающего Александра Овечкина с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс». Его слова приводит РИА Новости.

Третьяк назвал решение хоккеиста правильным. По его мнению, у Овечкина есть мотивация побить абсолютный рекорд канадца Уэйна Гретцки, который никто не превзойдет много лет, и уйти, не добившись этого, он бы не смог.

2 июля Овечкин подписал новый контракт с «Вашингтоном». Соглашение рассчитано на один год. Зарплата нападающего составит 4,25 миллиона долларов.

К текущему моменту Овечкин забросил 1006 шайб в НХЛ. По этому показателю он отстает от абсолютного рекорда Гретцки на десять голов.

