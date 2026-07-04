Конституционный суд Армении выступил с заявлением по изменению результатов выборов

Конституционный суд Армении отклонил обращение оппозиции, оставив результаты без изменений

Конституционный суд Армении отклонил обращение оппозиции в лице нескольких партий, оставив результаты парламентских выборов 7 июня без изменений. Об этом сообщает Armenpress со ссылкой на решение об оспаривании итогов голосования на заседании 4 июля.

«Конституционный суд Республики Армения отклонил заявления оппозиционных политических сил, оставив таким образом решение Центральной избирательной комиссии по результатам выборов в Национальное собрание без изменений», — сообщают журналисты.

Обращение поступило от партии «Сильная Армения» бизнесмена Самвела Карапетяна, «Процветающая Армения» бизнесмена Гагика Царукяна и еще пяти партий, не прошедших 4-процентный ценз по итогам распределения голосов. Правящая партия «Гражданский договор» действующего премьер-министра Армении Никола Пашиняна участвовала в процессе в качестве третьей стороны.

7 июня в Армении прошли выборы в Национальное собрание, где большинство получил «Гражданский договор». В парламент также прошли оппозиционные блоки «Сильная Армения» (23,27 процента голосов) и «Армения» бывшего президента страны Роберта Кочаряна (9,9 процента голосов).

