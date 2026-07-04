Дочь Марии Шукшиной захотела набрать вес до 100 килограммов ради одной цели

Дочь Шукшиной Анна захотела набрать вес до 100 килограммов ради конкурса «Мисс Вселенная»

Дочь российской актрисы Марии Шукшиной Анна захотела набрать вес до 100 килограммов ради одной цели. Об этом она заявила в выпуске программы «Пусть говорят».

36-летняя бодибилдерша призналась, что планирует поучаствовать в конкурсе «Мисс Вселенная». Для победы в состязании она намерена набрать вес, который сейчас составляет 92 килограмма.

Наследница знаменитости заявила, что ради достижения плана отказывается от свиданий и жертвует личной жизнью. На данный момент она тренируется пять раз в неделю.

В июне дочь Шукшиной, бодибилдерша, прошлась по подиуму на показе, который проходил в рамках мероприятия Fashion Meets Music.

