Дочь-бодибилдерша Марии Шукшиной прошлась по подиуму на показе

36-летняя дочь-бодибилдерша Марии Шукшиной Анна прошлась по подиуму на показе

Дочь российской актрисы Марии Шукшиной Анна стала участницей модного показа, который проходил в рамках мероприятия Fashion Meets Music. Снимки с дефиле в столичном парке Горького она опубликовала в личном Telegram-канале.

36-летняя бодибилдерша прошлась по подиуму в платье с цветочным принтом и асимметричной юбкой. «Друзья, я попробовала себя в качестве модели. Это был интересный опыт», — отметила знаменитость в описании к публикации.

В феврале 2025 года Анна Шукшина рассказала о решении матери «вычеркнуть ее из жизни». «Мама не принимает меня в качестве бодибилдерши. С братом Макаром я тоже перестала общаться», — рассказала она. По словам наследница, Шукшина против всего, «что не соответствует ее представлениям о добре и зле». «Разногласия с мамой начались задолго до того, как я стала заниматься бодибилдингом», — подытожила наследница артистки.