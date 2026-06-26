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13:15, 26 июня 2026Ценности

Дочь-бодибилдерша Марии Шукшиной прошлась по подиуму на показе

36-летняя дочь-бодибилдерша Марии Шукшиной Анна прошлась по подиуму на показе
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Telegram-канал «Анна Шукшина - о спорте и не только»

Дочь российской актрисы Марии Шукшиной Анна стала участницей модного показа, который проходил в рамках мероприятия Fashion Meets Music. Снимки с дефиле в столичном парке Горького она опубликовала в личном Telegram-канале.

36-летняя бодибилдерша прошлась по подиуму в платье с цветочным принтом и асимметричной юбкой. «Друзья, я попробовала себя в качестве модели. Это был интересный опыт», — отметила знаменитость в описании к публикации.

В феврале 2025 года Анна Шукшина рассказала о решении матери «вычеркнуть ее из жизни». «Мама не принимает меня в качестве бодибилдерши. С братом Макаром я тоже перестала общаться», — рассказала она. По словам наследница, Шукшина против всего, «что не соответствует ее представлениям о добре и зле». «Разногласия с мамой начались задолго до того, как я стала заниматься бодибилдингом», — подытожила наследница артистки.

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