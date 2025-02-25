Дочь Шукшиной рассказала о решении матери «вычеркнуть ее из жизни»

Дочь актрисы Марии Шукшиной Анна заявила, что мать с ней не общается

Дочь российской актрисы Марии Шукшиной Анна заявила, что ей не удалось наладить отношения с матерью. Об этом она рассказала в интервью «Экспресс газете».

«Мама не принимает меня в этом качестве (бодибилдерши — прим. «Ленты.ру»). И вычеркнула из своей жизни. С братом Макаром я тоже перестала общаться», — рассказала она.

Девушка отметила, что Шукшина против всего, «что не соответствует ее представлениям о добре и зле». «Разногласия с мамой начались задолго до того, как я стала заниматься бодибилдингом», — добавила дочь артистки.

Ранее народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина обратилась к дочерям, которые, по ее словам, пытаются завладеть ее имуществом и авторскими правами на произведения Василия Шукшина.