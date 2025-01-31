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20:32, 31 января 2025Культура

Федосеева-Шукшина заявила о попытках дочерей завладеть ее имуществом

Лидия Федосеева-Шукшина заявила, что не отдаст права на произведения своего мужа
Андрей Шеньшаков

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина обратилась к своим дочерям, которые, по ее словам, пытаются завладеть ее имуществом и авторскими правами на произведения Василия Шукшина. Ее слова передает издание mk.ru.

Вдова легендарного советского писателя сообщила, что ее дочь Мария Шукшина пытается заполучить долю авторских прав через суд. Лидия заявила, что не собирается отдавать наследство мужа.

«Обращаюсь в первую очередь к Марии: мне 86 лет, я уже устала от судов и скандалов. От обманов, попыток завладеть моим имуществом! Все это будет моим, пока я жива. Это — истина. С Ольгой и Марией я судиться не буду», — заявила артистка.

Ранее стало известно, что 86-летняя Лидия Федосеева-Шукшина опровергла сообщения о том, что ее состояние ухудшилось.

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