Федосеева-Шукшина отреагировала на сообщения об ухудшении состояния

Федосеева-Шукшина опровергла сообщения о том, что ее состояние ухудшилось

Российская актриса Лидия Федосеева-Шукшина отреагировала на сообщения о том, что ее состояние ухудшилось. Слова артистки приводит KP.RU.

«Что вы меня раньше времени хороните? Каждому свой час. Дайте мне спокойно пожить. У меня, слава Богу, все хорошо. Дочь Ольга за мной ухаживает. Недавно была в гостях у Марии, пообщалась с правнуком Марком», — сказала она.

Актриса подтвердила, что у нее болят суставы, но добавила, что с этой проблемой сталкиваются все люди ее возраста. Федосеева-Шукшина также опровергла информацию о том, что она упала с лестницы. «У нас лестниц в помине не было», — заключила артистка.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что состояние Лидии Федосеевой-Шукшиной ухудшилось.