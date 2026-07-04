В России упростили продажу жилья коррупционеров

Путин подписал закон, упрощающий продажу жилья коррупционеров

Президент России Владимир Путин подписал закон, который упрощает продажу жилья, обращенного в доход государства по антикоррупционным основаниям. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов, сообщает РИА Новости.

До принятия этого закона изъятое у коррупционеров жилье могло быть продано только в случае, если его рыночная стоимость как минимум в два раза превышала расчетную. Теперь эта норма о двукратном превышении рыночной цены над расчетной действовать не будет.

По данным авторов поправки, это позволит продать около 3000 объектов недвижимости и направить полученные средства в доход государства.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов предлагал раздавать конфискованное у коррупционеров жилье участникам СВО.