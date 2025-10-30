Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:12, 30 октября 2025Экономика

Жилье коррупционеров предложили раздать участникам СВО

Депутат Миронов предложил раздать жилье коррупционеров участникам СВО
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

Конфискованное имущество коррупционеров, в том числе недвижимость, стоит передавать участникам специальной военной операции (СВО) в безвозмездное пользование. С таким предложением выступил лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов, передает РИА Новости.

Депутат напомнил о сделанном им в августе обращении к правительству с инициативой дать фонду «Защитники Отечества» право распоряжаться обращенной в собственность государства недвижимостью и денежными средствами, полученными с ее продажи. По его словам, только в Подмосковье к настоящему момент не реализовано более двух тысяч земельных участков.

«Раздайте все это в безвозмездное пользование нашим героям, участникам спецоперации… А прочее реквизированное у жуликов: яхты, дорогие автомобили, драгоценности — пускать с молотка на нужды наших героев», — заявил Миронов.

Ранее на рассмотрение в Госдуму внесли законопроект, предлагающий выдавать российским военнослужащим бесплатное жилье или сопоставимые выплаты.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Американский генерал заговорил о неизбежной войне после приказа Трампа

    В России признали невозможность самостоятельной добычи газа в Арктике

    Ведущий Первого канала раскрыл особенность продуктовых магазинов в Северной Корее

    Свидание для россиянина закончилось больницей

    Китай отреагировал на решение Трампа о возобновлении ядерных испытаний

    Российские «Пираньи-20» запустили в серию

    Популярная модель вышла в свет в прозрачном корсете

    Санкции США не сказались на отгрузке российской нефти

    Появились новые подробности боев с попавшими в окружение в районе Купянска солдатами ВСУ

    Российский посол раскрыл результаты обращения Мелании Трамп к Путину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости