Жилье коррупционеров предложили раздать участникам СВО

Депутат Миронов предложил раздать жилье коррупционеров участникам СВО

Конфискованное имущество коррупционеров, в том числе недвижимость, стоит передавать участникам специальной военной операции (СВО) в безвозмездное пользование. С таким предложением выступил лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов, передает РИА Новости.

Депутат напомнил о сделанном им в августе обращении к правительству с инициативой дать фонду «Защитники Отечества» право распоряжаться обращенной в собственность государства недвижимостью и денежными средствами, полученными с ее продажи. По его словам, только в Подмосковье к настоящему момент не реализовано более двух тысяч земельных участков.

«Раздайте все это в безвозмездное пользование нашим героям, участникам спецоперации… А прочее реквизированное у жуликов: яхты, дорогие автомобили, драгоценности — пускать с молотка на нужды наших героев», — заявил Миронов.

Ранее на рассмотрение в Госдуму внесли законопроект, предлагающий выдавать российским военнослужащим бесплатное жилье или сопоставимые выплаты.