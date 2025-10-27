Экономика
22:38, 27 октября 2025Экономика

В России захотели выдавать военнослужащим жилье

Правительство внесло на рассмотрение в ГД закон о бесплатном жилье для военных
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Правительство предложило выдавать российским военнослужащим бесплатное жилье или сопоставимые выплаты, соответствующий закон внесен на рассмотрение в Госдуму. Его текст опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Согласно документам, предполагается, что право на получение жилья или сопоставимых выплат предоставляется один раз, за исключением случаев, когда речь идет об улучшении жилищных условий.

Подчеркивается, что получение жилья в качестве члена семьи другого военнослужащего — это не препятствие для признания собственных жилищных нужд. При наличии установленных законом оснований, гражданин сохраняет право на жилье независимо от того, обеспечен ли он жилплощадью как член семьи другого военного.

Ранее сообщалось, что Госдума в первом чтении одобрила законопроект о льготах для совершеннолетних детей участников специальной военной операции (СВО) на Украине.

