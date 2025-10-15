Россия
12:50, 15 октября 2025

В России одобрили проект закона о льготах для совершеннолетних детей бойцов СВО

Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

Госдума в первом чтении одобрила законопроект о льготах для совершеннолетних детей участников специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Речь идет о льготах и компенсациях, которые будут доступны достигшим 18-летия детям российских бойцов в период между окончанием обучения в школе и поступлением в колледж, техникум или вуз.

Проект закона предусматривает, что право на социальные гарантии для таких детей будет сохраняться до 1 сентября того года, когда они окончили школу.

Как следует из пояснительной записки, норма будет распространяться на детей военнослужащих, добровольцев, а также сотрудников прокуратуры, Следственного комитета, полиции и Росгвардии.

Авторы инициативы пояснили необходимость нововведений тем, чтобы дети участников СВО не переставали получать льготы до поступления в вуз, колледж или техникум.

Ранее стало известно об отказах в выплатах взрослым детям бойцов СВО из-за нестыковок в законе. Сообщалось, что нередко совершеннолетние дети остаются единственными наследниками участников СВО, но не могут получить выплаты, так как уже фактически не считаются членами семьи.

