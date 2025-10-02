Россия
13:49, 2 октября 2025Россия

Стало известно об отказах в выплатах взрослым детям бойцов СВО из-за нестыковок в законе

В Госдуму внесли законопроект о начислении выплат взрослым детям участников СВО
Елена Торубарова
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Госдуму внесли законопроект о начислении «гробовых» выплат взрослым детям участников специальной военной операции (СВО) на Украине. Документ опубликован в электронной думской базе.

Как отметили авторы законопроекта, ранее стало известно об отказах в выплатах взрослым детям бойцов из-за нестыковок в законе. На сегодняшний день действует норма, согласно которой на выплаты могут рассчитывать только совершеннолетние дети с инвалидностью и студенты, которые сохраняют это право до окончания обучения, но не более чем до 23 лет.

При этом нередко взрослые дети остаются единственными наследниками участников СВО, но не могут получить выплаты, так как уже фактически не считаются членами семьи.

Согласно новой инициативе, предлагается включить совершеннолетних детей в перечень родственников, которые могут рассчитывать на выплаты, но при условии отсутствия других членов семьи, имеющих право на получение компенсации.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает начислять в течение 30 дней выплаты семьям участников СВО, которые не вернулись из зоны боевых действий.

