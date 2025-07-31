Путин подписал закон о выплатах в течение 30 дней семьям не вернувшихся с СВО бойцов

Путин подписал закон о выплатах за 30 дней семьям не вернувшихся с СВО бойцов

Президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает начислять в течение 30 дней выплаты семьям участников СВО, которые не вернулись из зоны боевых действий. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Выплаты теперь должны направлять в течение 30 дней с момента получения документов, необходимых для решения о начислении. В случае суда срок будет начинаться с момента получения судебного решения.

Эти же условия будут действовать и на страховые выплаты бойцам СВО, полицейским, росгвардейцам, и пожарным, которые получили ранения при исполнении служебных обязанностей.

Ранее Путин потребовал от прокуроров держать под контролем вопрос предоставления положенных выплат и льгот участникам специальной военной операции. Глава государства также указал, что вопросы обеспечения соцгарантий участников СВО и членов их семей требуют самого серьезного внимания.