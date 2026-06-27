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04:24, 27 июня 2026Россия

Определено слово-рекордсмен русского языка по числу синонимов ​

Филолог Ольховская: Cлово «очень» имеет наибольшее число синонимов
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Лидером среди слов русского языка по количеству синонимичных пар является слово «очень». Оно насчитывает порядка 100 близких по значению слов, рассказала журналистам РИА Новости заведующая лабораторией лексикографии Института Пушкина Александра Ольховская.

Среди синонимов к слову можно найти как нейтральные, так и книжные (весьма, крайне, чрезвычайно). Кроме того, распространены разговорные варианты — жутко, чертовски, страшно, а также просторечные — дюже, страсть как, оченно, и устаревшие — зело, вельми.

По словам Ольховской, этому феномену есть объяснение. Дело в том, что категория интенсивности крайне востребована в речи и позволяет передавать разные градусы высокой степени признака, а также оттенки экспрессии. В зависимости от речевой ситуации можно сказать «очень устал», «смертельно устал», «порядком устал», «устал как собака».

Многие синонимы имеют конкретную специализацию на части речи. «Например, "на редкость" легко сочетается с прилагательным, но не с глаголом: "на редкость проголодаться" не говорят. А "порядочно", напротив, уместно с глаголами ("порядочно замерзнуть"), но не с прилагательными: "порядочно умный" звучит неестественно», — объяснила ученый.

Таким образом, разнообразие в плане синонимичных пар связано с разными стилевыми и речевыми ситуациями, заключила Ольховская.

Ранее в России проголосовали за слово года. По итогам 2025-го, россияне отдали свое предпочтение слову «тревожность». Претендентами на это звание также были «вера», «договорнячок», «кринж», «любовь», «мир», «надежда», «ожидание», «перемены» и «победа».

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