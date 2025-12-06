В России проголосовали за слово года

«Тревожность» стала словом 2025 года по итогам народного голосования

Россияне выбрали слово 2025 года в рамках одноименного проекта. Фаворитом по итогам народного голосования оказалось слово «тревожность», сообщили в пресс-службе «Слова года — 2025» РИА Новости.

«Главное слово года определяли интернет-пользователи в ходе голосования на сайте книжной сети "Читай-город" с апреля по декабрь 2025-го. Им стала "тревожность" — слово набрало наибольшее количество голосов пользователей (36 процентов), отразив эмоциональное состояние общества в 2025 году», — говорится в сообщении.

Также на место слова года претендовали «вера», «договорнячок», «кринж», «любовь», «мир», «надежда», «ожидание», «перемены» и «победа».

В рамках проекта отбирали слова в четырех направлениях. В категорию «Гуманитарная сфера» попали слова, отражающие настроения в обществе и ключевые тенденции, а «Техносфера» собрала слова, связанные с инновациями и технологиями. Также существуют категории «Сленг» и «Всенародное слово». В последнюю вошли слова из лексики интернет-пользователей.

В ноябре в Институте Пушкина рассказали, что самым популярным в 2025 году оказалось слово «Победа». Также в тройку вошли слова «Макс» и «нейросеть».