Названы самые главные слова по популярности в России за 2025 год

ТАСС: «Победа» стало самым популярным словом 2025 года

Слово «Победа» оказалось самым популярным словом 2025 года. Об этом журналистам ТАСС рассказали в Институте Пушкина.

Как уточнили эксперты, второе место топа заняло слово «Макс». Тройку рейтинга замкнуло слово «нейросеть».

Годом ранее «Альтушка» и «скуф» стали претендентами на победу в «Слове года».

Портал «Грамота.ру» назвала «вайб» словом 2024 года. Всего в голосовании принимали участие более 400 филологов из разных городов России. Среди вариантов также были «абьюз», «осознанность» и «нормис».