Иностранцы стали петь на русском языке в TikTok-тренде «Я не русский, но»

«Все идет по плану» культовой «Гражданской обороны», «Розовое вино» рэперов Feduk и Элджея, а также «Детство» исполнителей Rauf & Faik — такой необычный набор песен внезапно стал популярен у зарубежных пользователей TikTok. Эти треки попали в новый тренд «Я не русский, но» (I am not Russian, but), в рамках которого иностранные блогеры попытались исполнить песни на русском языке, заучивая текст или же просто повторяя его на слух. Как у них это получилось и что им ответили русскоговорящие комментаторы — в материале «Ленты.ру».

«Я не русский, но»

Тренд на русские песни начался с того, что люди со всего мира начали петь песни на незнакомых им языках, причем делали они это в основном без всякой предварительной подготовки, просто пытаясь скопировать услышанные звуки. Особенно популярны они стали в TikTok в мае и июне.

Родоначальник тренда, благодаря которому завирусились песни именно на русском языке, неизвестен, однако его главным популяризатором, пожалуй, стала немецкоговорящая тиктокерша с ником Spicy ASAP. Ее видео с песнями в сумме собрали больше восьми миллионов просмотров.

Блогерша Spicy ASAP Кадр: @sebarole / TikTok

Блогерша перепела (по крайней мере попыталась) около десятка треков на русском языке. Среди них «Мой мармеладный» Кати Лель, «Принцесса» Бабека Мамедрзаева, «Гламур» исполнителей uniqe, nkeeei, Artem Shilovets и Wipo и даже «Калинка».

«Я не русская, но!» — торжественно заявляла Spicy ASAP в начале каждого видео и начинала перформанс. Тексты песен блогерша, как и многие другие тиктокеры, не пыталась выучить, из-за чего композиции претерпели нестандартные изменения: например, строка «попробуй джага-джага» трансформировалась в «попроже чака-чака», слова «мы не в Титанике» — в «мыши в Титанике», а «блонды, гламур» — в нечто вроде «блондычикамур».

Для съемок тренда блогерша надевала меховые шапки и накидки, которые стали популярны во всем мире в конце 2023 года. Тогда женщины со всего мира примеряли на себя меха, сапоги на каблуках и броские украшения, а затем публиковали образы с хештегом #SlavicGirlChallenge

Однако некоторые блогеры попытались заучить тексты на русском или хотя бы прочитать их во время исполнения. «Прям как на родном шпарит», — к примеру, восхитились в TikTok немецкоговорящей блогершей JohannaEinhorn, которая почти без ошибок спела «Розовое вино». А турецкая тиктокерша с ником Dia, как пришли к выводу в комментариях, идеально и практически без акцента спела лиричную композицию «Детство» исполнителей Rauf & Faik.

Турецкая блогерша Dia Кадр: @diaofficialll / TikTok

А живущий в Минске американец Джеффри и вовсе исполнил «Все идет по плану» и «Когда твоя девушка больна» групп «Гражданская оборона» и «Кино», аккомпанируя себе на гитаре. После этого в сети его даже пригласили приехать в Омск — на родину Егора Летова.

«Принимаем в семью»

Русскоязычные пользователи новый тренд одобрили. «Я могу слушать это бесконечно», «Я чертовски умиляюсь от каждого такого видео», «Для них это действительно очень сложный язык, восхищаюсь», — хвалили они пытающихся петь на русском языке блогеров.

«Теперь вы русская, добро пожаловать», «Одобряем, принимаем в семью», «Поздравляю, вы получили российское гражданство», — шутили они, обращаясь к участникам тренда.

Не знаю, к чему они готовятся, но они готовы. Русификация прошла успешно

пользовательница Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ)

Рэп-исполнители Feduk и Элджей Кадр: Feduk / YouTube

Тех, у кого не получилось идеально воспроизвести тексты песен, комментаторы призвали не отчаиваться: как пошутили в сети, даже русскоязычные слушатели порой не понимают, о чем именно поют отечественные артисты.

Кроме того, начинающим фанатам российской музыки посоветовали расширить репертуар и включить в него композиции Ларисы Долиной, группы «Руки вверх!» и Шуры. А некоторые отметили, что хотели бы услышать от участников тренда «Я не русский» песню «Я русский».

Не показывайте им Аню Asti и Кадышеву. А то потом вообще билеты на концерты не купим

пользовательница Instagram

«Я не американка, но: фристайло, ракамакафо», «Теперь я понимаю, как мою речь слышат американцы», «Больше никогда не буду петь на иностранном языке», — также шутили в Рунете, комментируя видео с поющими на русском языке блогерами.

В сети даже предложили запустить аналогичный тренд, в котором люди бы пытались петь на слух композиции на английском языке. А многие вспомнили, как в детстве подпевали культовым композициям — например, You’re My Heart, You’re My Soul дуэта Modern Talking (которая превращалась в их обработке в «йомаха, йомасо»), Cambio Dolor Натальи Орейро и другие.

Прекрасно помню, как с подругами пела американские песни из серии «американ бой, американ джой, американ бой хеллоу летс джай» — так было в тетрадке у одной из подруг написано, и мы все заучили. Потом пели хором

пользовательница Instagram

У зарубежных пользователей TikTok также стала популярна песня «В последний раз» ВИА «Веселые ребята». Русскоязычные блогеры начали публиковать инструкции, которые помогают ее спеть Кадр: @russian.so.easy / TikTok

Русская музыка за рубежом

Некоторых новый тренд удивил. «С каких пор мы так популярны у Запада?», «А почему это все так русский язык полюбили резко?», «Почему они вдруг стали петь по-русски?», — недоумевали отдельные комментаторы. Однако в действительности песни на русском языке уже не раз вирусились у зарубежных пользователей соцсетей.

Так, депрессивная композиция «Судно» белорусской группы «Молчат Дома» еще в 2020 году стала TikTok-гимном эстетики панельных районов в странах бывшего СНГ и Восточной Европы, затем весь мир полюбил песню «Моя голова винтом» россиянина Глеба Костромина.

Позднее в соцсети заслушивались нехитрым треком «Капибара» о самых крупных в мире грызунах, который шутки ради написал москвич Алексей Плужников

Певица Катя Лель во время шоу «Новое измерение», посвященного 30-летию ее творческой деятельности Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Но настоящий фурор в зарубежном TikTok произвел почти забытый к тому моменту в России хит нулевых «Мой мармеладный» Кати Лель. Осенью 2023 года иностранные блогеры массово публиковали видео, в которых танцевали под эту песню; многие для таких роликов надевали меховые шапки, шубы и спортивные костюмы с полосками, какие обычно ассоциируются за рубежом с Россией и другими странами Восточной Европы.

«Мне захотелось выучить русский язык только из-за этой песни», «"Попробуй муа-муа, попробуй джага-джага" — это лучшее, что еcть в славянской культуре», — писали иностранные пользователи сети. Сама же Лель на фоне внезапной любви из-за рубежа к своему треку назвала этот тренд российской победой и олицетворением России.

Новый бум русской музыки за рубежом ознаменовала вирусная песня «Сигма-бой» в исполнении 11-летней Светланы Чертищевой и 12-летней Марии Янковской. Незамысловатый и прилипчивый трек, вышедший в октябре 2024 года, так разошелся по соцсетям, что в январе попал в десятку лучших танцевальных композиций американского чарта Billboard. В рейтинге также значились треки Билли Айлиш, The Weeknd, Кэти Перри и Charlie XCX

«Почему ты такой тихий? Что у тебя на уме?» — «Я: "Сигма-сигма бой, сигма-бой, сигма-бой"» Изображение: @ld3014 / TikTok

Отечественная песня стала так популярна за рубежом, что на это обратили внимание политики — депутат Европарламента от немецкой партии Volt Нела Риль назвала тренд «Сигма-бой» пропагандирующим патриархальные и пророссийские идеи (правда, имела она в виду конкретно трек или же в целом мем о сигма-парнях, Риль не уточнила).

141 млн раз прослушали песню «Сигма бой» на YouTube за восемь месяцев

Как бы то ни было, за восемь месяцев только на YouTube песню прослушали более 141 миллиона раз, а в TikTok с ней сняли больше 1,2 миллиона роликов. Автор трека Михаил Чертищев, комментируя любовь иностранцев к своему детищу и русским песням в целом, отмечал, что отечественная музыка становится востребована у иностранных слушателей благодаря самобытности. «Мы делаем классно и по-своему», — уверял он.