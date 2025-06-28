«Все идет по плану» культовой «Гражданской обороны», «Розовое вино» рэперов Feduk и Элджея, а также «Детство» исполнителей Rauf & Faik — такой необычный набор песен внезапно стал популярен у зарубежных пользователей TikTok. Эти треки попали в новый тренд «Я не русский, но» (I am not Russian, but), в рамках которого иностранные блогеры попытались исполнить песни на русском языке, заучивая текст или же просто повторяя его на слух. Как у них это получилось и что им ответили русскоговорящие комментаторы — в материале «Ленты.ру».
«Я не русский, но»
Тренд на русские песни начался с того, что люди со всего мира начали петь песни на незнакомых им языках, причем делали они это в основном без всякой предварительной подготовки, просто пытаясь скопировать услышанные звуки. Особенно популярны они стали в TikTok в мае и июне.
Родоначальник тренда, благодаря которому завирусились песни именно на русском языке, неизвестен, однако его главным популяризатором, пожалуй, стала немецкоговорящая тиктокерша с ником Spicy ASAP. Ее видео с песнями в сумме собрали больше восьми миллионов просмотров.
Кадр: @sebarole / TikTok
Блогерша перепела (по крайней мере попыталась) около десятка треков на русском языке. Среди них «Мой мармеладный» Кати Лель, «Принцесса» Бабека Мамедрзаева, «Гламур» исполнителей uniqe, nkeeei, Artem Shilovets и Wipo и даже «Калинка».
«Я не русская, но!» — торжественно заявляла Spicy ASAP в начале каждого видео и начинала перформанс. Тексты песен блогерша, как и многие другие тиктокеры, не пыталась выучить, из-за чего композиции претерпели нестандартные изменения: например, строка «попробуй джага-джага» трансформировалась в «попроже чака-чака», слова «мы не в Титанике» — в «мыши в Титанике», а «блонды, гламур» — в нечто вроде «блондычикамур».
Для съемок тренда блогерша надевала меховые шапки и накидки, которые стали популярны во всем мире в конце 2023 года. Тогда женщины со всего мира примеряли на себя меха, сапоги на каблуках и броские украшения, а затем публиковали образы с хештегом #SlavicGirlChallenge
Однако некоторые блогеры попытались заучить тексты на русском или хотя бы прочитать их во время исполнения. «Прям как на родном шпарит», — к примеру, восхитились в TikTok немецкоговорящей блогершей JohannaEinhorn, которая почти без ошибок спела «Розовое вино». А турецкая тиктокерша с ником Dia, как пришли к выводу в комментариях, идеально и практически без акцента спела лиричную композицию «Детство» исполнителей Rauf & Faik.
Кадр: @diaofficialll / TikTok
А живущий в Минске американец Джеффри и вовсе исполнил «Все идет по плану» и «Когда твоя девушка больна» групп «Гражданская оборона» и «Кино», аккомпанируя себе на гитаре. После этого в сети его даже пригласили приехать в Омск — на родину Егора Летова.
«Принимаем в семью»
Русскоязычные пользователи новый тренд одобрили. «Я могу слушать это бесконечно», «Я чертовски умиляюсь от каждого такого видео», «Для них это действительно очень сложный язык, восхищаюсь», — хвалили они пытающихся петь на русском языке блогеров.
«Теперь вы русская, добро пожаловать», «Одобряем, принимаем в семью», «Поздравляю, вы получили российское гражданство», — шутили они, обращаясь к участникам тренда.
Не знаю, к чему они готовятся, но они готовы. Русификация прошла успешно
Тех, у кого не получилось идеально воспроизвести тексты песен, комментаторы призвали не отчаиваться: как пошутили в сети, даже русскоязычные слушатели порой не понимают, о чем именно поют отечественные артисты.
Кроме того, начинающим фанатам российской музыки посоветовали расширить репертуар и включить в него композиции Ларисы Долиной, группы «Руки вверх!» и Шуры. А некоторые отметили, что хотели бы услышать от участников тренда «Я не русский» песню «Я русский».
Не показывайте им Аню Asti и Кадышеву. А то потом вообще билеты на концерты не купим
«Я не американка, но: фристайло, ракамакафо», «Теперь я понимаю, как мою речь слышат американцы», «Больше никогда не буду петь на иностранном языке», — также шутили в Рунете, комментируя видео с поющими на русском языке блогерами.
В сети даже предложили запустить аналогичный тренд, в котором люди бы пытались петь на слух композиции на английском языке. А многие вспомнили, как в детстве подпевали культовым композициям — например, You’re My Heart, You’re My Soul дуэта Modern Talking (которая превращалась в их обработке в «йомаха, йомасо»), Cambio Dolor Натальи Орейро и другие.
Прекрасно помню, как с подругами пела американские песни из серии «американ бой, американ джой, американ бой хеллоу летс джай» — так было в тетрадке у одной из подруг написано, и мы все заучили. Потом пели хором
Кадр: @russian.so.easy / TikTok
Русская музыка за рубежом
Некоторых новый тренд удивил. «С каких пор мы так популярны у Запада?», «А почему это все так русский язык полюбили резко?», «Почему они вдруг стали петь по-русски?», — недоумевали отдельные комментаторы. Однако в действительности песни на русском языке уже не раз вирусились у зарубежных пользователей соцсетей.
Так, депрессивная композиция «Судно» белорусской группы «Молчат Дома» еще в 2020 году стала TikTok-гимном эстетики панельных районов в странах бывшего СНГ и Восточной Европы, затем весь мир полюбил песню «Моя голова винтом» россиянина Глеба Костромина.
Позднее в соцсети заслушивались нехитрым треком «Капибара» о самых крупных в мире грызунах, который шутки ради написал москвич Алексей Плужников
Но настоящий фурор в зарубежном TikTok произвел почти забытый к тому моменту в России хит нулевых «Мой мармеладный» Кати Лель. Осенью 2023 года иностранные блогеры массово публиковали видео, в которых танцевали под эту песню; многие для таких роликов надевали меховые шапки, шубы и спортивные костюмы с полосками, какие обычно ассоциируются за рубежом с Россией и другими странами Восточной Европы.
«Мне захотелось выучить русский язык только из-за этой песни», «"Попробуй муа-муа, попробуй джага-джага" — это лучшее, что еcть в славянской культуре», — писали иностранные пользователи сети. Сама же Лель на фоне внезапной любви из-за рубежа к своему треку назвала этот тренд российской победой и олицетворением России.
Новый бум русской музыки за рубежом ознаменовала вирусная песня «Сигма-бой» в исполнении 11-летней Светланы Чертищевой и 12-летней Марии Янковской. Незамысловатый и прилипчивый трек, вышедший в октябре 2024 года, так разошелся по соцсетям, что в январе попал в десятку лучших танцевальных композиций американского чарта Billboard. В рейтинге также значились треки Билли Айлиш, The Weeknd, Кэти Перри и Charlie XCX
Изображение: @ld3014 / TikTok
Отечественная песня стала так популярна за рубежом, что на это обратили внимание политики — депутат Европарламента от немецкой партии Volt Нела Риль назвала тренд «Сигма-бой» пропагандирующим патриархальные и пророссийские идеи (правда, имела она в виду конкретно трек или же в целом мем о сигма-парнях, Риль не уточнила).
прослушали песню «Сигма бой» на YouTube за восемь месяцев
Как бы то ни было, за восемь месяцев только на YouTube песню прослушали более 141 миллиона раз, а в TikTok с ней сняли больше 1,2 миллиона роликов. Автор трека Михаил Чертищев, комментируя любовь иностранцев к своему детищу и русским песням в целом, отмечал, что отечественная музыка становится востребована у иностранных слушателей благодаря самобытности. «Мы делаем классно и по-своему», — уверял он.