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23:58, 3 июня 2026Бывший СССР

Советник Минобороны Украины предупредил о новой угрозе в небе со стороны России

Советник Минобороны Украины Флеш: Доля реактивных «Шахедов» во время атак ВС РФ увеличится
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Советник главы Минобороны Украины Сергей Бескрестнов с позывным Флеш предупредил о новой угрозе в небе республики со стороны России. По его словам, вскоре во время атак ВС РФ увеличится доля реактивных «Шахедов» (российское название — БПЛА «Герань»), сказал он в эфире телеканала «Мы — Украина».

«Россияне используют сейчас "Герань-3", и мы успешно против них работаем. Но они будут в будущем пытаться использовать "Герань-4". И они надеются, что нам будет трудно работать по целям, которые будут летать со скоростью 500 километров в час», — пояснил украиинский специалист.

Бескрестнов пообещал, что Киев примет контрмеры в связи с будущими изменениями российских атак.

Ранее советник министра обороны Украины пожаловался, что новая тактика ВС России перегружает систему украинской противовоздушной обороны, за счет чего большее количество беспилотников может пройти в западную часть страны.

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