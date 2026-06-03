Советник Минобороны Украины предупредил о новой угрозе в небе со стороны России

Советник Минобороны Украины Флеш: Доля реактивных «Шахедов» во время атак ВС РФ увеличится

Советник главы Минобороны Украины Сергей Бескрестнов с позывным Флеш предупредил о новой угрозе в небе республики со стороны России. По его словам, вскоре во время атак ВС РФ увеличится доля реактивных «Шахедов» (российское название — БПЛА «Герань»), сказал он в эфире телеканала «Мы — Украина».

«Россияне используют сейчас "Герань-3", и мы успешно против них работаем. Но они будут в будущем пытаться использовать "Герань-4". И они надеются, что нам будет трудно работать по целям, которые будут летать со скоростью 500 километров в час», — пояснил украиинский специалист.

Бескрестнов пообещал, что Киев примет контрмеры в связи с будущими изменениями российских атак.

Ранее советник министра обороны Украины пожаловался, что новая тактика ВС России перегружает систему украинской противовоздушной обороны, за счет чего большее количество беспилотников может пройти в западную часть страны.