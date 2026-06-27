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04:51, 27 июня 2026Мир

В России заявили о пересмотре отношений с Европой после достижения целей СВО

Посол Трофимов: Россия пересмотрит отношения с Европой после достижения целей СВО
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

России после достижения целей специальной военной операции (СВО) предстоит продумать схемы взаимодействия с Европой в сфере безопасности. Об этом сообщил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел (МИД) РФ Александр Трофимов в интервью ТАСС.

«Именно с западной стороны был спровоцирован кризис на Украине, вокруг Украины, на наших западных границах. (...) Цели СВО, конечно, будут достигнуты. А на последующем этапе предстоит продумать схемы взаимодействия с европейскими странами в сфере безопасности и подумать, как они вписываются в общий евразийский контекст, в нашу евразийскую архитектуру», — высказался дипломат.

Он добавил, что интерес, проявляемый такими странами, как Сербия и Венгрия, сыграет положительную роль. «И интерес есть явно не только в этих странах. Так что будущее покажет», — указал Трофимов.

Ранее евродепутат Фернан Картайзер заявил, что некоторые депутаты Европарламента (ЕП) выступают за поиск компромисса с Россией. При этом Картайзер отметил, что политики, придерживающиеся таких взглядов, пока остаются в меньшинстве, но их постепенно становится больше.

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