Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:24, 12 января 2025Россия

Путин потребовал держать под контролем вопрос выплат участникам СВО

Путин потребовал держать под контролем вопрос выплат и льгот участникам СВО
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sergei Ilyin / Sputnik / Reuters

Президент России Владимир Путин потребовал от Генпрокуратуры держать под контролем вопрос предоставления положенных выплат и льгот участникам специальной военной операции (СВО). Об этом он заявил в поздравительном видеообращении по случаю Дня сотрудников прокуратуры России.

Глава государства указал, что вопросы обеспечения соцгарантий участников СВО и членов их семей требуют самого серьезного внимания.

В декабре сообщалось, что многодетная жительница Челябинской области около полутора лет добивалась выплат за не вернувшегося с СВО мужа. Соцслужбы ее проинформировали о том, что одна из выплат ей не положена, сославшись на отсутствие сведений о заключении ее мужем контракта.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Дании предложили обратиться к России для защиты Гренландии от США

      Возложивший цветы к Могиле Неизвестного Солдата боец рассказал о своих планах

      Захарова обвинила США в лицемерии из-за тушащих пожары в Калифорнии заключенных

      Бывший футболист сборной России рассказал о жизни в бараке

      Киев подвергся налету беспилотников

      Эрдоган впервые допустил выдвижение кандидатом в президенты на еще один срок

      Экс-замминистра обороны Британии задержали за педофилию

      Стала известна дата визита в Москву президента Ирана

      В США девятилетняя девочка попросила мастера сделать ей татуировку с Трампом

      В США назвали возможную причину лесных пожаров в Калифорнии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше