Путин потребовал держать под контролем вопрос выплат участникам СВО

Путин потребовал держать под контролем вопрос выплат и льгот участникам СВО

Президент России Владимир Путин потребовал от Генпрокуратуры держать под контролем вопрос предоставления положенных выплат и льгот участникам специальной военной операции (СВО). Об этом он заявил в поздравительном видеообращении по случаю Дня сотрудников прокуратуры России.

Глава государства указал, что вопросы обеспечения соцгарантий участников СВО и членов их семей требуют самого серьезного внимания.

В декабре сообщалось, что многодетная жительница Челябинской области около полутора лет добивалась выплат за не вернувшегося с СВО мужа. Соцслужбы ее проинформировали о том, что одна из выплат ей не положена, сославшись на отсутствие сведений о заключении ее мужем контракта.