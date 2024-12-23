Многодетной вдове бойца СВО пришлось ехать «к Путину» из-за невыплаты денег за мужа

Вдова бойца СВО из Челябинской области полтора года добивалась выплат за мужа

Многодетная жительница Челябинской области около полутора лет добивалась выплат за не вернувшегося со специальной военной операции (СВО) мужа. Об этом сообщает сетевое издания «Челябинск Онлайн».

Россиянка воспитывает четверых детей. После того как она овдовела, женщина на протяжении многих месяцев пыталась получить все положенные ей выплаты и компенсации.

В полученном женщиной ответе соцслужбы ее проинформировали о том, что одна из выплат ей не положена. Там сослались на отсутствие сведений о заключении ее мужем контракта. «Я даже в Москву к Путину летала — в приемную президента», — призналась вдова.

Она утверждает, что выплата не была произведена, несмотря на вынесенное судом в ее пользу решение. В конце концов решить вопрос удалось прокуратуре и региональному министру социальных отношений Наталье Лугачевой.

Ранее другой многодетной жене участника СВО отказали в социальных выплатах. Тогда речь шла о ежемесячном пособии для ребенка. Справедливость удалось восстановить после вмешательства прокуратуры. Оказалось, что при расчете показателей дохода семьи работники соцслужбы учитывали зарплату, получаемую отцом детей в зоне боевых действий.