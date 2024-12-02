Многодетной жене бойца СВО отказали в социальных выплатах

Прокуратура Воронежской области добилась возобновления соцвыплат жене бойца СВО

В Воронежской области в прокуратуру обратилась многодетная жительница Терновского района, которая пожаловалась на отказ в назначении ежемесячного пособия на ребенка. Об этом сообщается на сайте регионального ведомства.

В ходе проверки прокуратура установила, что решение отделения Социального фонда России по Воронежской области было незаконным. Как выяснилось, при расчете дохода семьи специалисты учитывали заработок супруга россиянки, полученный во время прохождения им службы в зоне специальной военной операции (СВО) в рамках частичной мобилизации.

Все полученные сведения ведомство направило с исковым заявлением в Центральный районный суд города Воронежа. В результате судья постановил назначить жене военного ежемесячное пособие на ребенка и произвести выплату начиная с февраля 2024 года.

Ранее стало известно, что житель Тверской области, отправившийся служить в зону СВО по контракту, получил за четыре месяца всего 40 тысяч рублей. Оказалось, что с июня по сентябрь россиянин числился без вести пропавшим.