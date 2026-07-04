Путин подписал закон о выплатах семьям погибших на СВО сотрудников Следственного комитета

Путин подписал закон о социальных выплатах семьям сотрудников СК РФ, погибших в зоне СВО

Президент России Владимир Путин подписал закон о социальных выплатах семьям сотрудников Следственного комитета (СК) РФ, погибших в зоне специальной военной операции (СВО). Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно закону, расширяется круг лиц, которые имеют право на получение единовременной выплаты на приобретение или строительство жилья.

Теперь в закон включены сотрудники, служба которых была приостановлена в связи с мобилизацией, а также призванные на военную службу по мобилизации, либо заключившие контракт в период мобилизации.

Ранее президент России на пленарном заседании первого этапа 23-го съезда партии «Единая Россия» заявил, что российское государство полностью выполнит все взятые на себя социальные обязательства, несмотря на корректировку некоторых текущих планов.