Зюганов назвал уголовщиной выпад Жириновского в Госдуме

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов раскритиковал действия главы ЛДПР Владимира Жириновского во время пленарного заседания Госдумы. Слова политика опубликованы на сайте коммунистов в среду, 15 марта.

«Я поражаюсь, почему власти не реагируют, почему это поощряют смотрители эфира на государственном телевидении. Этот экстремизм превращается уже в откровенное хулиганство и уголовщину», — сказал Зюганов.

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По его мнению, подобное поведение «провоцирует психоз в стране». «Когда человек с депутатскими полномочиями с трибуны заявляет то, что фашисты в свое время не допускали, это свидетельствует о глубокой болезни общества», — резюмировал глава КПРФ.

Ранее в среду Жириновский вывел из зала всех представителей фракции либерал-демократов. Это произошло после того, как вице-спикер Сергей Неверов призвал комиссию по этике изучить его высказывания. Лидер ЛДПР заявил, что на кандидатов от его партии в Московской области оказывалось давление, а после пообещал, что «въедет в Кремль» и будет «расстреливать и вешать» оппонентов.

После инцидента три фракции Госдумы — «Единой России», «Справедливой России» и КПРФ — призвали Жириновского извиниться за резкие высказывания в адрес коллег. Он в свою очередь отказался признать себя виноватым.