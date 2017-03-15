Жириновского призвали извиниться за обещание расстреливать и вешать депутатов

Три фракции Госдумы — «Единой России», «Справедливой России» и КПРФ — призвали лидера ЛДПР Владимира Жириновского извиниться за резкие высказывания в адрес коллег. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, передает ТАСС в среду, 15 марта.

«Представители всех фракций, присутствующих в зале, обратились с предложением, чтобы Владимир Вольфович Жириновский принес извинения за некорректное выступление», — отметил председатель Госдумы.

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Володин пояснил, что речь идет о «некорректностях, допущенных в плане "расстрелов" и "повешений"». «Все остальное — право любого политика: оценивать, высказывать свои суждения. Но хамство нельзя допускать никому», — заявил спикер.

Ранее в среду на пленарном заседании Госдумы Жириновский заявил, что на кандидатов от его партии в Московской области оказывалось давление. После нескольких резких реплик в адрес представителей «Единой России» политик пообещал, что «въедет в Кремль» и будет «расстреливать и вешать» оппонентов.

Получив замечание от руководства нижней палаты, лидер ЛДПР вывел представителей своей фракции из зала. Позже стало известно, что высказывания Жириновского планирует рассмотреть думская комиссия по этике.