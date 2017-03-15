Жириновский пообещал повесить оппонентов и вывел фракцию ЛДПР с пленарки Госдумы

Фракция ЛДПР в Госдуме покинула зал заседаний из-за того, что вице-спикер нижней палаты парламента Сергей Неверов призвал комиссию по этике изучить выступление ее лидера Владимира Жириновского. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» в среду, 15 марта.

В ходе «часа выступлений» Жириновский заявил, что в Московской области на кандидатов от его партии оказывалось давление. Один из парламентариев из зала вступил в спор с руководителем фракции либерал-демократов. «Видите, что делает "Единая Россия"? Они подкупленные депутаты», — сказал Жириновский. Он также сказал, что по итогам президентских выборов «въедет в Кремль» и будет «расстреливать и вешать» оппонентов. Покинув трибуну, он продолжал выкрикивать оскорбления.

После завершения выступления представителей всех фракций зампредседателя Госдумы Сергей Неверов взял слово и призвал комиссию по этике внимательно отнестись к выступлению лидера ЛДПР. «Только суд может определить, кто преступник, а то мы уже с трибуны Госдумы заговорили о расстрелах сидящих в зале», — подчеркнул он.

Жириновский в ответ опять начал выкрикивать оскорбления в адрес членов «Единой России», после чего вывел всю фракцию либерал-демократов из зала в знак протеста.

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, в свою очередь, призвал всех депутатов вести себя этично и не позволять хамства в адрес коллег. «Владимир Вольфович потом будет переживать за свой поступок», — добавил он.

Член комиссии по депутатской этике Александр Карелин сообщил, что на Жириновского поступили жалобы от нескольких депутатов. «Обращение есть, мы будем на комиссии рассматривать», — приводит слова парламентария РИА Новости.