Красноярские депутаты от ЛДПР решили бороться с бюрократией «топором»

Руководитель фракции ЛДПР в Законодательном Собрании Красноярского края Александр Глисков принес в здание краевого парламента полутораметровый макет топора. Об этом в четверг, 16 февраля, сообщается на сайте партии.

«Этот топор символизирует нашу работу на благо граждан. Мы нещадно вырубаем из жизни красноярцев проблемы, связанные с чиновничьим произволом и бюрократизмом. И будем продолжать это делать», — сказал Глисков.

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На лезвии инструмента, макет которого изготовил красноярский художник Василий Слонов, размещено изображение лидера партии Владимира Жириновского, а на ручке написано «Ударим по бюрократам!».

«Проносить в здание Законодательного собрания края макет холодного оружия Глискову охрана Красноярского парламента сначала не разрешила. Но в конце концов топор, олицетворяющий борьбу с бюрократией, занял свое место в кабинете депутата», — говорится на сайте партии.

В августе 2015-го юные инженеры продемонстрировали полутораметровый летающий топор президенту России Владимиру Путину в рамках Московского международного авиакосмического салона. «Может быть, вы придумаете еще и летающий утюг», — цитирует главу государства ТАСС.