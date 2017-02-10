Жириновский предложил пускать в депутаты Госдумы только москвичей

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить региональные недели или проводить работу с избирателями в субъектах федерации только во время парламентских каникул. С соответствующим заявлением политик выступил в пятницу, 10 февраля, на пленарном заседании Госдумы, сообщает агентство городских новостей «Москва»

По мнению Жириновского, работа законотворцев в рамках региональной недели мешает функционированию палаты. «Депутаты здесь должны сидеть. Страна ждет наших законов, работа с избирателями — в парламентские каникулы, летом», — заявил лидер либерал-демократов.

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Жириновский предположил, что его коллеги пользуются отлучками в личных целях — чтобы побыть с близкими, так как, по его словам, парламентарии из регионов зачастую не перевозят в Москву родственников и «им хочется полмесяца находиться там, с семьей». «Это нормальное состояние, но для этого надо быть депутатами областных парламентов. А сюда, в центр Москвы, давайте избирать только москвичей, и не будет проблем никаких с поездками в регионы», — резюмировал Жириновский.

21 ноября представители думской фракции «Единой России» (ЕР) Светлана Журова и Николай Будуев поучаствовали в интернет-флешмобе Mannequin Challenge. На ролике было показано, как застывшие парламентарии держат в руках материалы для подготовки к работе в субъектах федерации: план работы на региональной неделе, обращения граждан и расписание приема жителей.

Одну неделю в месяц депутаты Госдумы обязаны проводить на местах, для того, чтобы встретиться со своими избирателями и помочь в решении накопившихся проблем.

