Жириновский поставил тройку главе Минтруда и опять ушел с заседания Госдумы

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский повторно покинул зал заседаний Госдумы после того, как раскритиковал работу министра труда Максима Топилина. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 15 марта.

«Вам ставим тройку с минусом за вашу работу. (…) Нам нужен другой министр труда, чтобы граждане знали, что о них заботятся, что он [гражданин] получил профессию, по которой получит работу, хоть какая-то минимальная зарплата, минимальное жилье», — сказал Жириновский.

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По его словам, у Минтруда «нет связи с трудовыми коллективами». «Поэтому надо здесь работу вашу как-то скорректировать», — добавил Жириновский.

После выступления лидер партии второй раз за день покинул зал пленарных заседаний. В комментарии Национальной службе новостей (НСН) он пояснил, что депутатов ЛДПР пытаются лишить свободы слова в Госдуме. «Мы никогда никому не мешаем выступать. Но нам мешают выступать. Это нарушение права свободы слова», — сказал он.

Ранее в среду Жириновский вывел из зала всех представителей фракции либерал-демократов после того, как вице-спикер Сергей Неверов призвал комиссию по этике изучить его высказывания. Политик заявил, что на кандидатов от его партии в Московской области оказывалось давление, а после пообещал, что «въедет в Кремль» и будет «расстреливать и вешать» оппонентов.

В пресс-службе ЛДПР объяснили, что таким образом Жириновский отреагировал на некорректное поведение депутата от «Единой России» Оксаны Пушкиной, которая якобы пыталась перебить его. Глава либерал-демократов подчеркнул, что не намерен извиняться.