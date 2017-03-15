Появилось видео разъяренного Жириновского и ухода ЛДПР с заседания Госдумы

Видео: ren.tv

На сайте РЕН ТВ появилась видеозапись, на которой запечатлено, как лидер ЛДПР Владимир Жириновский вывел фракцию из зала пленарных заседаний Госдумы в знак протеста. Это произошло после того, как руководство нижней палаты парламента сделало ему замечание за резкие высказывания в адрес представителей «Единой России».

По данным «Интерфакса», днем депутаты фракции ЛДПР вернулись в зал, однако Жириновский после перерыва на пленарку не пришел. В пресс-службе партии сообщили, что он не собирается извиняться перед коллегами.

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Ранее в среду сообщалось, что три фракции Госдумы — «Единой России», «Справедливой России» и КПРФ — призвали Жириновского принести извинения. Его выступление рассмотрит комиссия по депутатской этике.

В сентябре 2015 года фракция ЛДПР в полном составе покинула заседание Госдумы из-за требований «Единой России» извиниться перед депутатом Ириной Родниной. «Помолчать! Сидишь здесь, фигуристка. Молчать надо, когда лидер фракции выступает!» — обратился к ней Жириновский в ходе выступления.

