Зюганова пристыдили за отказ праздновать присоединение Крыма у МГУ

Партия «Коммунисты России» раскритиковала председателя КПРФ Геннадия Зюганова за отказ участвовать в митинге-концерте на Воробьевых горах, посвященном трехлетней годовщине воссоединения Крыма с Россией. Об этом говорится в заявлении лидера движения Максима Сурайкина, опубликованном на его сайте в пятницу, 17 марта.

«Позор, что партия, называющая себя патриотичной, так себя ведет! Воссоединение с Крымом, как и 9 мая — это праздник, когда объединяются все россияне, когда в одном строю и центристы, и левые, и власть, и патриотическая оппозиция», — сказал Сурайкин.

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По его мнению, нежелание КПРФ присутствовать на мероприятии говорит о сближении организации с «прозападными силами».

Ранее в пятницу Зюганов заявил, что его фракция не планирует участвовать в праздничном мероприятии на Воробьевых горах, так как не желает демонстрировать единство с властью. Он пояснил, что депутаты от КПРФ регулярно вносят в Госдуму законопроекты, однако их отклоняют представители парламентского большинства — депутаты от «Единой России». Зюганов добавил, что у компартии намечена своя праздничная программа.

В субботу, 18 марта, рядом со зданием Московского государственного университета имени Ломоносова (МГУ) на Воробьевых горах пройдет фестиваль «Весна», посвященный трехлетней годовщине включения Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации. В прошлые годы в подобных мероприятиях участвовали лидеры всех думских партий, уточняет агентство.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, прошедшего на полуострове в марте 2014 года. Киев отказался принять результат голосования. Москва настаивает на том, что процедура соответствовала нормам международного права.