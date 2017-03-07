В Госдуме поддержали идею провести выборы президента в день присоединения Крыма

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает перспективной идею проведения выборов президента России в 2018 году в третье воскресенье марта — 18 числа. Эта дата совпадает с днем подписания главой государства Владимиром Путиным указа «О признании Республики Крым» в 2014 году. Об этом во вторник, 7 марта, сообщает «Интерфакс».

«Это — воскресный день, и это тот день, на который может быть назначено голосование в соответствии с нашим законодательством. А то, что этот день совпадает с замечательным праздником, который мы отмечаем уже несколько лет, — это очень хорошо», — сказал Володин.