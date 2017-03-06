В ЦИК прокомментировали возможный перенос дня голосования в 2018 году

Говорить о переносе дня голосования на президентских выборах в 2018 году преждевременно. Такую точку зрения высказала секретарь Центризбиркома Майя Гришина в понедельник, 6 марта, сообщает РИА Новости.

«В настоящий момент сложно сказать, какой день голосования. По закону — второе воскресенье марта. Если будет правительственное решение по переносу выходных дней, надо смотреть, каковы будут эти решения и будут ли они касаться дней вокруг 8 марта», — сказала Гришина.

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3 марта члены Совфеда Андрей Клишас и Анатолий Широков внесли на рассмотрение Госдумы пакет законопроектов, направленных на повышение прозрачности выборов президента России и либерализацию подхода к назначению наблюдателей. В частности, сенаторы предложили уточнить возможность переноса даты выборов главы государства.

Согласно закону, выборы президента России назначает верхняя палата парламента не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Однако, как отмечают парламентарии, на календарь кампании может повлиять 8 Марта. Так, в 2012 году из-за праздничных дней голосование пришлось проводить не во второе, а в первое воскресенье марта. По мнению законотворцев, в подобных случаях выборы нужно переносить на неделю позже, а не раньше.

Следующие выборы главы государства назначены на март 2018 года.