В Госдуму внесен законопроект об отмене открепительных удостоверений

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий отмену открепительных удостоверений при голосовании на выборах президента России. Документ зарегистрирован в думской электронной базе в пятницу, 3 марта.

Проект предполагает внесение поправок в закон «О выборах президента Российской Федерации». Он согласован с Центризбиркомом, уточнил РИА Новости один из авторов инициативы — председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Сенатор подчеркнул, что не считает открепительные удостоверения неким механизмом фальсификации, однако среди российских граждан сложилось обратное мнение. «Выборы должны быть более прозрачными, опасения общества, если они имеются, должны быть учтены, даже если эти опасения излишни», — сказал Клишас.

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По его словам, находящиеся не по месту регистрации россияне смогут не позднее чем за три дня до голосования подать по телефону или электронной почте заявку на голосование по месту своего пребывания в Центр обработки обращений, который сейчас создается ЦИК. В случае поступления от одного гражданина более чем одной заявки все повторные будут отклоняться.

Кроме того, документ предполагает введение обязательной трансляции с избирательных участков в день выборов. В данный момент эта норма не закреплена в законодательстве, хотя такая трансляция уже велась в ходе сентябрьских выборах в Госдуму, отметил сенатор.

Как сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова, видеонаблюдение будет организовано на участках во время президентских выборов весной 2018-го на территориях, где проживает 85-90 процентов населения России. «Все остальное — по возможности», — уточнила она, передает ТАСС.

1 марта Памфилова сообщила, что комиссия совместно с нижней палатой парламента и Совфедом работает над созданием системы голосования без открепительных удостоверений.

В ноябре 2016-го депутаты от фракции ЛДПР внесли в ГД законопроект об отмене досрочного голосования на выборах всех уровней. Также парламентарии предложили отказаться от голосования по открепительным удостоверениям и вне избирательных участков.