Памфилова рассказала о перспективах голосования без открепительных удостоверений

Центризбирком совместно с Госдумой и Советом Федерации работает над созданием системы голосования без открепительных удостоверений, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова. Ее слова приводит ТАСС в среду, 1 марта.

«Исходя из нынешних ресурсов — и финансовых, и временных, и технических — мы пытаемся найти оптимальный вариант, который был бы лучше того, что мы сейчас имеем. Чтобы гражданин РФ мог независимо от того, где он находится, иметь максимальный доступ к участку и проголосовать», — сказала она.

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Памфилова подчеркнула, что в настоящее время ЦИК ведет «самую интенсивную работу» в этом направлении.

27 февраля глава ЦИК на заседании совета председателей региональных избиркомов заявила о необходимости обеспечить избирательные права граждан, которые по каким-либо причинам не могут голосовать по месту регистрации. Она подчеркнула, что облегчение доступа к голосованию является одним из важнейших факторов повышения явки. Источник в администрации президента также сообщал, что в Кремле рассматривают голосование без открепительных как один из ключевых способов привлечения избирателей на участки.

В ноябре прошлого года депутаты от фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект об отмене досрочного голосования на выборах всех уровней. Кроме того, парламентарии предложили отказаться от голосования по открепительным удостоверениям и вне избирательных участков.