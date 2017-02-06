Малые партии предложили исключить из президентской гонки

Депутаты фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, закрепляющий право выдвижения кандидата на пост президента России только за теми партиями, которые прошли в парламент по итогам сентябрьских выборов. Соответствующий документ размещен в электронной базе данных нижней палаты российского парламента в понедельник, 6 февраля.

По мнению представителей ЛДПР, большое количество политических движений в списках может запутать избирателей. «Причем среди таких политических партий появляются и так называемые однодневки», — говорится в пояснительной записке.

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Авторы законопроекта полагают, что только парламентские партии имеют достаточный опыт участия в избирательных кампаниях и «могут нести политическую ответственность».

«Принятие Федерального закона позволит проводить в России такую избирательную кампанию, которая будет способствовать более рациональному, предпочтительному и ответственному выбору избирателями кандидата на должность президента», — отмечается в документе.

Согласно действующему законодательству выдвигать кандидатуры на пост главы государства имеют право все политические партии, однако непарламентским для регистрации своего кандидата необходимо собрать в поддержку кандидата 100 тысяч подписей избирателей. Минимальное количество подписей для самовыдвиженцев — 300 тысяч.

4 февраля лидер либерал-демократов Владимир Жириновский заявил о намерении участвовать в президентских выборах в 2018 году.

Выборы в Госдуму состоялись 18 сентября 2016-го. «Единая Россия» получила 343 мандата, КПРФ — 42, ЛДПР — 39, «Справедливая Россия» — 23. По одному месту у партий «Родина» и «Гражданская платформа». Ни одна так называемая малая партия не прошла в парламент.