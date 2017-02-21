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В Кремле рассказали о возможных способах повышения явки на выборах президента

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Блок внутренней политики администрации президента России обсуждает с экспертами потенциальные способы повышения явки на выборах главы государства. Об этом журналистам рассказал источник в Кремле, сообщает корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 21 февраля.

По словам собеседника в администрации президента, один из обсуждаемых вариантов — обеспечить возможность голосования по стране без открепительных удостоверений. «Избиратели могут находиться вне своего постоянного места жительства, в том числе, например, на даче, и им просто неудобно заранее куда-то идти и получать открепительное», — пояснил источник.

В то же время он отметил, что перспективы голосования «по паспорту» в любом населенном пункте зависят от создания единой базы данных в системе ГАС «Выборы». В Центризбиркоме, по словам источника, пока не гарантируют, что база будет запущена к президентским выборам.

В числе возможных способов повышения явки источник также назвал привлечение молодежи на избирательные участки за счет агитации и тематических компьютерных игр. По мнению собеседника в Кремле, привлечь граждан к голосованию поможет совмещение выборов с референдумами по актуальным для местного населения вопросам.

Очередные выборы главы государства пройдут в марте 2018 года. В 2012 году, когда президент России впервые избирался сроком на шесть лет, явка составила 65,3 процента.

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