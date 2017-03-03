Сенаторы предложили уточнить диапазон дат президентских выборов

Члены Совета Федерации Андрей Клишас и Анатолий Широков предложили уточнить возможность переноса даты выборов президента России. Эта норма содержится в блоке поправок в избирательное законодательство, внесенных ими на рассмотрение Госдумы 3 марта. Документ зарегистрирован в базе законопроектов нижней палаты парламента в пятницу, 3 марта.

Согласно действующему законодательству, выборы главы государства назначает Совфед не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Волеизъявление должно проводиться во второе воскресенье марта. Однако, как отмечают сенаторы, на календарь кампании может повлиять 8 Марта. Так, в 2012 году из-за праздничных дней голосование пришлось проводить в первое воскресенье.

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По мнению парламентариев, в подобных случаях выборы нужно переносить на неделю позже, а не раньше. Соответствующее поправки они предлагают внести в закон, регламентирующий проведение выборов главы государства.

Следующие президентские выборы в России пройдут в 2018 году. О своем намерении баллотироваться на пост главы государства заявляли, в частности, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный, приговоренный к пяти годам условно до делу «Кировлеса», а также находящийся под стражей по делу о крупном мошенничестве бизнесмен Сергей Полонский.