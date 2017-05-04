ФоРГО оценил уровень электоральной поддержки Путина

Число сторонников президента России Владимира Путина растет, несмотря на экономические и внешнеполитические сложности в стране. Так утверждается в исследовании Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) под названием «"Путинское большинство" накануне большого избирательного цикла».

«Путинское большинство» — это коалиция граждан во всех социальных слоях общества, поддерживающая программу президента и разделяющая его идеологию. Это наиболее активная и заметная часть электората, вокруг которой собираются широкие массы избирателей, поясняется в исследовании.

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Доклад, который основывается на данных Romir, ВЦИОМ и ФОМ, показывает, что «уровень электоральной поддержки действующего президента находится в пределах 61—66 процентов». «Путинское большинство» не имеет альтернативного кандидата на выборах, если в них не будет участвовать нынешний глава государства, утверждают авторы исследования. При этом Путин не объявил, будет ли участвовать в выборной кампании.

В декабре 2016 года читатели журнала Time включили Путина в число самых влиятельных людей года наряду с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, президентом США Бараком Обамой, его преемником на этом посту Дональдом Трампом, а также основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем. В то же время редакция Time назвала «человеком года» Трампа.

В конце прошлого года Путин также возглавил рейтинг самых влиятельных людей мира по версии американского журнала Forbes.