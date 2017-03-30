Явлинский призвал начать дебаты за год до президентских выборов

Основатель политической партии «Яблоко» Григорий Явлинский, который планирует стать кандидатом в президенты России, призвал изменить избирательное законодательство. Соответствующее заявление политика приводит ТАСС в четверг, 30 марта.
В частности, Явлинский предложил разработать новый формат «продолжительных и содержательных» телевизионных дебатов и обязать участвовать в них всех кандидатов. «Организовать такие дебаты необходимо уже сейчас, а не за месяц до самих выборов», — говорится в заявлении.
По мнению политика, необходимо также изменить правила формирования Центризбиркома, так как сейчас этим процессом фактически управляет президент, «то есть один из кандидатов» (ЦИК формируется сроком на пять лет в составе 15 человек, из них пять набираются по президентской квоте, остальные назначаются Госдумой и Советом Федерации — прим. «Ленты.ру»).
Кроме того, основатель «Яблока» требует создать независимый орган, который будет рассматривать жалобы и споры, возникающие в ходе предвыборной кампании.
В начале февраля партия объявила, что Явлинский начал предвыборную кампанию, сообщила Национальная служба новостей (НСН).
3 марта на рассмотрение Госдумы был внесен пакет законопроектов по изменению избирательного законодательства. В частности, он предполагает отмену открепительных удостоверений и вводит обязательную видеотрансляцию с участков для голосования.
Выборы президента России состоятся в марте 2018 года. О своем намерении баллотироваться на пост главы государства уже заявили лидер ЛДПР Владимир Жириновский, основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный и бизнесмен Сергей Полонский, находящийся под стражей по делу о крупном мошенничестве. О президентских амбициях также заявляли барнаульский кот Барсик и бывший советник главы подмосковной Балашихи Анатолий Баташев.