На президентские выборы приготовились пойти 70 процентов россиян

Почти 70 процентов россиян готовы пойти на выборы президента, которые намечены на март 2018 года. Таковы результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), пишут «Ведомости» в пятницу, 24 марта.

По данным центра, которые приводит издание, 52,5 процента опрошенных уверены, что точно примут участие в голосовании, 17,4 процента выбрали вариант ответа «скорее приму». Ближе к выборам определятся 16,3 процента респондентов.

6,9 процента участников опроса точно не будут голосовать, еще 2,5 процента затруднились ответить на вопрос.

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Как отмечают «Ведомости», в опросе, который проводился с 22 по 28 февраля, участвовали 1,6 тысячи человек.

По словам гендиректора ВЦИОМа Валерия Федорова, за год до выборов любые оценки возможной явки носят экспертный характер. «На основании этого опроса мы можем сделать единственный вывод: явка точно не будет меньше 50 процентов», — сказал он.

16 марта председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что ведомство на фоне возможной отмены открепительных удостоверений разрабатывает систему, которая позволит голосовать не по месту регистрации.

В начале месяца в Госдуму был внесен законопроект, предусматривающий отмену открепительных удостоверений при голосовании на выборах президента России в 2018 году.

На прошедших в сентябре выборах депутатов Госдумы явка составила 47,88 процента.